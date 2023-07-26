أسعار الذهب اليوم في العراق 26 يوليو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع امتناع المستثمرين عن المجازفات الكبيرة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,782 دينار (63.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,436 دينار (55.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,088 دينار (47.50 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,574,529 دينار (1,970 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,782,270 دينار ( 63,338 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ امتنع المستثمرون عن المجازفات الكبيرة قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق ، بحسب وكالة رويترز.

استقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1963.99 دولار ( الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1965.20 دولار.