أسعار الذهب اليوم في العراق 26 مارس 2023.. استقرارعيار 18

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي متباينا ومسجلا خسارة أسبوعية 0.5% فى نهاية تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 92,777 دينار (63.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 81,182 دينار (55.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,584 دينار (47.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,885,367 دينار (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 92,777,068 دينار ( 63,640 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى متباينا فى ختام تعاملات أول أمس بنهاية أسبوع متقلب شهد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لأعلى من 2000 دولار إذ عززت المخاوف بشأن انتشار الأزمة المصرفية الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الرهان على توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.