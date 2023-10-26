أسعار الذهب اليوم في العراق 26 أكتوبر 2023..عيار 18 يتقدم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تأثر معنويات المستثمرين بصراع الشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,865 دينار (63.84 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,384 دينار (55.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,900 دينار (47.88 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,608,206 دينار (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,865,130 دينار (63,836 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، إذ صمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1986.79 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1997.10 دولار.