أسعار الذهب اليوم في العراق 26 أغسطس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي عند الإغلاق فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعدما أشار البنك المركزى الأمريكى لإمكانية رفع الفائدة مجددا، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,615 دينار (61.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,540 دينار (53.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,462 دينار (46.20 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,507,123 دينار (1,916 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,614,880 دينار ( 61,601 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، واتجه المعدن النفيس لوقف سلسلة من المكاسب استمرت أربع جلسات بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1910.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1939.90 دولار.