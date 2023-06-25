أسعار الذهب اليوم في العراق 25 يونيو 2023.. المعدن الثمين يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 1.5 % ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,802 دينار (61.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,703 دينار (54.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,602 دينار (46.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,512,930 دينار (1,921 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,801,595 دينار ( 61,775 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس مدعوم بتراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على شراء الأصول الآمنة، غير أن موقف مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) الذي يميل لرفع أسعار الفائدة يعني أن المعدن الأصفر اتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بحسب وكالة رويترز.