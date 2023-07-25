أسعار الذهب اليوم في العراق 25 يوليو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,880 دينار (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,397 دينار (55.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في العراق 62,911 دينار (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,608,665 دينار (1,963 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,879,913 دينار ( 63,103 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار ، بينما يترقب المستثمرون رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اليومين المقبلين، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1962.80 دولار.