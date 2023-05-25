أسعار الذهب اليوم في العراق 25 مايو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,666 دينار (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,334 دينار (55.21 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,000 دينار (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,570,910 دينار (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب في العراق 82,665,923 دينار ( 63,100 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتتحرك في نطاق ضيق فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1958.60 دولار.