أسعار الذهب اليوم في العراق 25 سبتمبر 2023.. عيار 18 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما استقر سعر الذهب العالمى مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات تضخم المستهلكين فى الولايات المتحدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,881 دينار (61.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,772 دينار (54.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,662 دينار (46.36 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,515,391 دينار (1,922 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,880,737 دينار ( 61,807 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى استقرارا خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، إذ قام المستثمرون بتقييم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى ألمح إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل قراءة بيانات تضخم المستهلكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1925.12 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة أيضا عند 1945.00 دولار.