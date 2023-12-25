أسعار الذهب اليوم في العراق 25 ديسمبر 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 1.5% مكاسب أسبوعية فى نهاية تعاملات يوم الجمعة قبل عطلة عيد الميلاد. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 87,019 دينار (66.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 76,143 دينار (57.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 65,265 دينار (49.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,706,283 دينار (2,061 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 87,018,733 دينار (66,273 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات يوم الجمعة قبل عطلة عيد الميلاد لتصعد إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام ما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2048.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الرابع من ديسمبر.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 2060.50 دولاراً للأوقية.