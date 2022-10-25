أسعار الذهب اليوم في العراق 25 أكتوبر 2022.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق العراق متماشيًا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للذهب من استمرار توقعات إبطاء البنك المركزي الأمريكي لوتيرة رفع الفائدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77.113 دينار ( 52.83 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67.475 دينار ( 46.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 57.836 دينار (39.62 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2.398.209 دينار ( 1.643 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77.112.845 دينار ( 52.826 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعًا طفيفًا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للمعدن النفيس من استمرار توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1652.50 دولار.

وينافس الذهب الدولار كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وتقلل مكاسب العملة من جاذبية الذهب للمشترين حاملي العملات الأخرى.