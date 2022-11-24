أسعار الذهب اليوم في العراق 24 نوفمبر 2022.. المعدن الثمين يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,677 دينار ( 56.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,469 دينار ( 49.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,259 دينار (42.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,540,162 دينار ( 1,758 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,677,241 دينار ( 56,521 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولار ، لتعزز مكاسبها بعد دقائق من اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إذ أشارت إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1754.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1755.00 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس ، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر الذي يوفر مؤشرات بخصوص مسار رفع أسعار الفائدة.