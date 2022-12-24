أسعار الذهب اليوم في العراق 24 ديسمبر 2022.. ارتفاع محدود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم فى العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,507 دينار (57.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,945 دينار (50.63 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,381 دينار (43.40 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,628,170 دينار ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,507,066 دينار (57,862 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأمريكي وإن كان غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.53 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليبلغ 1804.2 دولار.

وارتفع الذهب نحو 0.2% خلال الأسبوع المنصرم في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو 2%.