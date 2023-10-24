أسعار الذهب اليوم في العراق 24 أكتوبر 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,258 دينار (63.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,853 دينار (55.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,445 دينار (47.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,589,333 دينار (1,978 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,258,293 دينار (63,605 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية هامة مؤثرة في مسار أسعار الفائدة ويراقبون التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1979 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1990 دولار للأوقية.