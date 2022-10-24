أسعار الذهب اليوم في العراق 24 أكتوبر 2022.. انتعاش محدود

شهدت أسعار الذهب انتعاشا محدودا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انتعاش أسعار الذهب فى أسواق العراق رغم تراجع أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار فى الوقت الذى سعى فيه المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان البنك المركزي الأمريكي سيخفف من تشديد السياسة النقدية، وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,499 دينار ( 53.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,813 دينار ( 46.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,125 دينار (39.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,410,209 دينار (1,651 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,498,689 دينار (53,090 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع صعود الدولار، بينما سعى المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) يخفف حدة السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1650.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1653.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.