أسعار الذهب اليوم في العراق 24 أغسطس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوي في أسبوعين مع تراجع عوائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,858 دينار (61.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,752 دينار (54.06 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,644 دينار (46.34 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,514,676 دينار (1,922 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,857,752 دينار ( 61,785 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة لتستقر عند 1948.70 دولار.