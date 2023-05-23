أسعار الذهب اليوم في العراق 23 مايو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار واستمرار أزمة الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,613 دينار (63.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,288 دينار (55.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,961 دينار (47.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,569,266 دينار (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,613,042 دينار ( 63,006 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين الأمريكى، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1965.70 دولار.