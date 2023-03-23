أسعار الذهب اليوم في العراق 23 مارس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم في العراق ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 92,873 دينار (63.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 81,266 دينار (55.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,656 دينار (47.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,888,347 دينار (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 92,872,901 دينار ( 63,630 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية لتعزز مكاسبها، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1976.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% إلى 1979.20 دولار.