أسعار الذهب اليوم في العراق 23 سبتمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,032 دينار (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,905 دينار (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,775 دينار (46.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,520,102 دينار (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,032,215 دينار ( 61,923 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تفهم المستثمرين للموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1925.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1945.60 دولار للأوقية.