أسعار الذهب اليوم في العراق 23 ديسمبر 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 1.5% مكاسب أسبوعية فى نهاية تعاملات أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 86,751 دينار (66.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,909 دينار (57.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 65,065 دينار (49.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,697,968 دينار (2,061 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 86,751,375 دينار (66,273 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام ما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2048.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الرابع من ديسمبر.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 2060.50 دولار للأوقية.