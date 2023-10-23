أسعار الذهب اليوم في العراق 23 أكتوبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما هبط سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,170 دينار (63.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,775 دينار (55.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,378 دينار (47.65 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,586,584 دينار (1,976 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,169,904 دينار (63,537 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتهبط من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع، في حين يتلمس المستثمرون أي مؤشرات على تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1975.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1987.30 دولار.