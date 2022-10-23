أسعار الذهب اليوم في العراق 23 أكتوبر 2022.. استقرار عيار 24

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، فى العراق، ولم يطرأ تغير يذكر عليها ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب فى أسواق العراق فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس ، لتحقق مكاسب أسبوعية 0.6%. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 76.980 دينار ( 53.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67.359 دينار ( 46.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 57.736 دينار (40.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2.394.071 دينار ( 1.659 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 76.979.775 دينار ( 53.341 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعًا فى ختام تعاملات أول أمس، محققًا مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع بأكثر من 1% مع ضعف الدولار، وسط تقارير عن جدل محتمل بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.