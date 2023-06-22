أسعار الذهب اليوم في العراق 22 يونيو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمي بعد إشارات المركزى الأمريكى بشأن مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,513 دينار (62.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,450 دينار (54.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,385 دينار (46.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,503,940 دينار (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,512,529 دينار ( 62,006 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب العالمية تباينا اليوم الخميس بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1942.70 دولار.