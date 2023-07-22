أسعار الذهب اليوم في العراق 22 يوليو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا 0.7% مكاسب أسبوعية . وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,395 دينار (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,973 دينار (55.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,548 دينار (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,593,599 دينار (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,395,474 دينار ( 63,084 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مواصلة تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولاراً للأوقية ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

كما صعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1972.80 دولاراً للأوقية.