أسعار الذهب اليوم في العراق 22 نوفمبر 2022.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب صعودا طفيفا نسبيا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، بحسب البيانات الصادرة عن موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات الجمعة الماضية، متكبدة أكبر خسارة أسبوعية فى شهر.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,799 دينار ( 56.19 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,576 دينار ( 49.17 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,350 دينار ( 42.14 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,543,939 دينار ( 1,748 دولار)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,798,690 دينار ( 56,190 دولار)

سعر الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع هبوط سعر الدولار، فيما تحول تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لشهر نوفمبر الجاري، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1746.00 دولارا.