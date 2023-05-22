أسعار الذهب اليوم في العراق 22 مايو 2023.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع استقرار الدولار وترقب مفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,198 دينار (63.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,800 دينار (55.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,399 دينار (47.76 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,587,457 دينار (1,981 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,197,960 دينار ( 63,685 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع استقرار الدولار لكن المناقشات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) عن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة حدت من تكبد المعدن الأصفر مزيدا من الخسائر، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1971.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1975.00 دولار للأوقية.