أسعار الذهب اليوم في العراق 22 مارس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتوجهات المركزى الأمريكى بشأن رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 91,226 دينار (62.50 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 79,825 دينار (54.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 68,421 دينار (46.88 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,837,131 دينار (1,944 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 91,226,076 دينار ( 62,505 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ولكن تم تداوله في نطاق ضيق نسبيًا، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة إلى 1941.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه بنسبة 2% في الجلسة السابقة.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1944.10 دولار.