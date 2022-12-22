أسعار الذهب اليوم في العراق 22 ديسمبر 2022.. تراجع طفيف

شهدت أسعار الذهب انخفاضا محدودا خلال تعاملات اليوم فى العراق ، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمى بدعم من تراجع الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,069 دينار (58.42 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,437 دينار (51.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,803 دينار (43.81 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,645,648 دينار( 1,817 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,069,068 دينار(58,418 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1827.70 دولار.

وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.