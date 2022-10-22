أسعار الذهب اليوم في العراق 22 أكتوبر 2022.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال تعاملات اليوم السبت، فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى تراجع أسعار الذهب فى أسواق العراق فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب بالأسواق العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية 0.6%. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 76.980 دينار ( 53.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67.359 دينار ( 46.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 57.736 دينار (40.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2.394.071 دينار ( 1.659 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 76.979.775 دينار ( 53.341 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعًا فى ختام تعاملات أمس الجمعة، محققًا مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع بأكثر من 1% مع ضعف الدولار، وسط تقارير عن جدل محتمل بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 1652.21 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1656.3 دولار.

والذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدفع فائدة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.6% خلال الأسبوع الماضى، بعد انتعاشها من أدنى مستوى سجلته منذ نهاية سبتمبر، والذي لامسته في وقت سابق خلال تعاملات أمس.