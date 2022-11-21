أسعار الذهب اليوم في العراق 21 نوفمبر 2022.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب صعودا طفيفا نسبيا خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق، مقارنة بأسعار أمس الأحد، بحسب البيانات الصادرة عن موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات الجمعة الماضية، متكبدة أكبر خسارة أسبوعية فى شهر.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,219 دينار ( 56.04 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,368 دينار ( 51.37 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,666 دينار ( 42.03 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,557,025 دينار ( 1,743 دولار)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,219,451 دينار ( 56,039 دولار)

سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب هبوطا واضحا خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين، حيث تراجع المعدن الأصفر دون مستوى 1,750 دولارا، في أعقاب تعرضه لأسوأ خسائره الأسبوعية في 5 أسابيع بنهاية جلسة تداولات الجمعة الماضية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وانخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.30% لتصل إلى 1,746.28 دولارا للأوقية، بعدما انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، وهي أسوأ خسائر أسبوعية تكبدتها عقود الذهب الفورية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، رغم تسجيل العقد أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس خلال الأسبوع الماضي.