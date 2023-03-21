أسعار الذهب اليوم في العراق 21 مارس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط توقعات بإبطاء تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 92,554 دينار (63.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 80,987 دينار (55.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,417 دينار (47.61 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,878,443 دينار (1,974 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 92,554,437 دينار ( 63,473 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، إذ يتطلع المستثمرون إلى اجتماع لجنة السياسة الفيدرالية مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1982.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1984.30 دولار.