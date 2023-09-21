أسعار الذهب اليوم في العراق 21 سبتمبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد إشارات المركزى الأمريكى بشأن رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,032 دينار (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,905 دينار (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,775 دينار (46.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,520,102 دينار (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,032,215 دينار ( 61,923 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ، مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية وجود ارتفاع آخر في أسعار الفائدة هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1927 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1% إلى 1947 دولار للأوقية .