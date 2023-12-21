أسعار الذهب اليوم في العراق 21 ديسمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,563 دينار (65.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,869 دينار (57.24 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,173 دينار (49.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,661,011 دينار (2,034 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,563,058 دينار (65,414 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2036.60 دولار للأوقية.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2048.60 دولار.