أسعار الذهب اليوم في العراق 21 ديسمبر 2022.. تراجع طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى بدعم من انتعاش الدولار جزئيا ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,447 دينار (58.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,768 دينار (51.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,086 دينار (43.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,657,396 دينار ( 1,817 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,446,818 دينار (58,428 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار لبعض قوته الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1813.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع أكثر من 1% أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1823.60 دولار.