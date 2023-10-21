أسعار الذهب اليوم في العراق 21 أكتوبر 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا ليحقق مكاسب أسبوعية 2.5% فى ختام تعاملات أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,431 دينار (63.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,004 دينار (55.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,574 دينار (47.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,594,700 دينار (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,430,862 دينار (63,736 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثانى على التوالي، حيث زادت المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط من جاذبية الذهب كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1979.39 دولارا للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % عند التسوية إلى 1994.40 دولار.