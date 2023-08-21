أسعار الذهب اليوم في العراق 21 أغسطس 2023.. انخفاض المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لاجتماع البنوك المركزية الرئيسية فى الولايات المتحدة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 79,464 دينار (60.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 69,532 دينار (53.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 59,599 دينار (45.54 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,471,319 دينار (1,888 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 79,463,647 دينار ( 60,717 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليصعد من أدنى مستوياته في خمسة أشهر بعدما تراجع في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات ألفورية 0.3 % إلى 1892.88 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1921.70 دولار.