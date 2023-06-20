أسعار الذهب اليوم في العراق 20 يونيو 2023.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمي وسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي غدا فى الكونجرس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,064 دينار (62.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,807 دينار (54.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,549 دينار (47.09 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,552,179 دينار (1,953 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,063,630 دينار ( 62,788 دولار).

أسعار الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات حول مسار السياسة النقدية من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1952.74 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد السوق في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1964.60 دولار.