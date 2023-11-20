أسعار الذهب اليوم في العراق 20 نوفمبر 2023.. المعدن الثمين ينخفض

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما ارتفع سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وسط توقعات بانتهاء مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,251 دينار (63.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,846 دينار (55.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,439 دينار (47.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,589,095 دينار (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,250,636 دينار (63,646 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع 2.2 % خلال الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1984.20 دولار للأوقية.