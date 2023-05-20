أسعار الذهب اليوم في العراق 20 مايو 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 1.5% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب فى العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,121 دينار (63.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,733 دينار (55.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,342 دينار (47.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,585,059 دينار (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,120,858 دينار ( 63,621 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس لتصعد 1% معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من هذا الأسبوع ، على خلفية تجدد المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي ، في حين قلل المتعاملون الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 1981.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنسبة 1.1% لتسجل 1981.60 دولار للأوقية.