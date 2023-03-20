أسعار الذهب اليوم في العراق 20 مارس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط مخاوف بشأن أزمة مصرفية دولية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 92,984 دينار (63.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 81,363 دينار (55.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,739 دينار (47.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,891,790 دينار (1,990 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 92,983,615 دينار ( 63,984 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليعوض بعض المكاسب وليمحو جزءا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1994.10 دولار.