أسعار الذهب اليوم في العراق 20 ديسمبر 2022.. المعدن النفيس يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمى بدعم من ضعف الدولار وسط مخاوف مستمرة بشأن رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,691 دينار (58.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,107 دينار (50.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,520 دينار (43.52 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,633,904 دينار ( 1,804 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,691,459 دينار (58,019 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار، رغم أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة % إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.