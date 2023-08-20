أسعار الذهب اليوم في العراق 20 أغسطس 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 1.4%. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 79,556 دينار (60.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 69,613 دينار (53.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 59,668 دينار (45.59 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,474,199 دينار (1,891 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 79,556,228 دينار ( 60,788 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ، لكن المعدن النفيس كان متجها لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي إذ عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المشجعة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، استقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1887.79 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلة انخفاضا أسبوعيا 1.4%.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1916.5 دولار.