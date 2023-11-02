أسعار الذهب اليوم في العراق 2 نوفمبر 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,636 دينار (63.94 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,184 دينار (55.95 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,728 دينار (47.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,601,089 دينار (1,989 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,636,296 دينار (63,942 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1991.80 دولار.