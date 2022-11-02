أسعار الذهب اليوم في العراق 2 نوفمبر 2022.. ارتفاع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 78,117 دينار ( 53.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,354 دينار ( 46.62 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,589 دينار (39.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,429,437 دينار ( 1,657 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 78,116,950 دينار ( 53,273 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأمريكي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1650.67 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1655.00 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار للمشترين الحائزين لعملات أخرى.