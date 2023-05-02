أسعار الذهب اليوم في العراق 2 مايو 2023.. عيار 18 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تباين سعر الذهب العالمي قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر اليوم وغدا، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 93,379 دينار (63.96 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 81,709 دينار (55.96 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 70,035 دينار (47.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,904,086 دينار (1,989 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 93,378,971 دينار ( 63,958 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1991 دولارا.