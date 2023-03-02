أسعار الذهب اليوم في العراق 2 مارس 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في العراق ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق ، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 86,373 دينار (59.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 75,578 دينار (51.63 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,781 دينار (44.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,686,207 دينار (1,835 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 86,373,227 دينار (59,000 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع صعود الدولار فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1833.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصلت لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.50 دولارا.