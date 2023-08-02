أسعار الذهب اليوم في العراق 2 أغسطس 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات . وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,000 دينار (62.69 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,752 دينار (54.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,501 دينار (47.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,550,208 دينار (1,950 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,000,244 دينار ( 62,691 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1985.60 دولار.