أسعار الذهب اليوم في العراق 2 أبريل 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب فصلية فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 92,515 دينار (63.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 80,953 دينار (55.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,387 دينار (47.53 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,877,222 دينار (1,971 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 92,515,177 دينار ( 63,367 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس إلا أنها حققت ثاني مكاسب فصلية على التوالي وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.