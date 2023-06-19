أسعار الذهب اليوم في العراق 19 يونيو 2023.. المعدن الأصفر ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,289 دينار (62.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,004 دينار (54.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,718 دينار (47.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,559,181 دينار (1,952 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,288,787 دينار ( 62,752 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية في تعاملات محدودة اليوم الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوحت بزيادات مستقبلية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1953.69 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1966.30 دولار.