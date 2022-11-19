أسعار الذهب اليوم في العراق 19 نوفمبر 2022.. استقرار المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم السبت في العراق ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة متكبدة أكبر خسارة أسبوعية فى شهر. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,258 دينار ( 56.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,977 دينار ( 49.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,694 دينار (42.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,558,212 دينار ( 1,752 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,257,621 دينار ( 56,341 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أمس الجمعة متكبدة خسارة أسبوعية عقب إشارات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى انتظار مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة مع سعي البنك لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1753.95 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % هي الأخرى إلى 1756.70 دولار للأوقية.

وفى ختام التعاملات اتجه المعدن الأصفر لتسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 0.9 % وهي الأكبر منذ منتصف أكتوبر.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في مؤسسة هاي ريدج فيوتشر إن الانخفاض الطفيف في سعر الذهب بعد صعوده في الآونة الأخيرة كان نتيجة لأسباب فنية بسوق الذهب.