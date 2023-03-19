أسعار الذهب اليوم في العراق 19 مارس 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 5.3 % فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 في العراق 92,096 دينار (64.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 80,586 دينار (56.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 69,073 دينار (48.00 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,864,201 دينار (1,990 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 92,096,481 دينار ( 63,997 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 2% محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر، بعد أن دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم، بحسب وكالة رويترز.